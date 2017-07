Washington tento rok nemá uhorkovú sezónu

Na archívnej snímke Biely dom vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 29. júla (TASR) - Neotáčajte sa, mohli by ste niečo zmeškať. Počas prvého leta prezidenta Donalda Trumpa vo Washingtone sa veci dejú rýchlo. Takto upozornila americká verejnoprávna rozhlasová stanica NPR na hektické politické obdobie v hlavnom meste na konci júla, keď už by mal byť pokoj a takzvaná uhorková sezóna.uviedla NPR.John Kelly vystriedal vo funkcii Reincea Priebusa a podľa rádia to bol zatiaľ najväčší otras v personálnom obsadení Bieleho domu. Priebus bol totiž donedávna považovaný za Trumpovho veľmi blízkeho človeka a poradcu. Počas tohto týždňa to však nebola jediná udalosť, ktorá otriasla hlavným mestom.uviedla NPR.Rozhlasová stanica pripomenula všetky udalosti uplynulých dní od odchodu hovorcu Bieleho domu Seana Spicera, cez vymenovanie nového riaditeľa pre komunikačnú stratégiu Anthonyho Scaramucciho a jeho vulgárne slová v médiách až po špekulácie o odvolaní ministra spravodlivosti Jeffa Sessionsa a jeho opakovanú kritiku zo strany šéfa Bieleho domu.Na zozname udalostí tohto týždňa je ďalej zákaz transrodových ľudí v armáde, kontroverzné vystúpenie Trumpa pred deťmi v skautskom tábore, za ktoré sa musel rodičom detí ospravedlniť vedúci predstaviteľ tábora, pokračujúce napätie medzi Washingtonom a Moskvou a snahy zrušiť a nahradiť systém zdravotného poistenia, takzvaný Obamacare. To bola podľa NPR taká dráma, ženapísal v piatok editor denníka Los Angeles Times Matthew Fleischer.Podľa Fleischera je v tomto závale udalostí náročné v piatok si pamätať, čo sa stalo v utorok.napísal novinár.NPR dodala, že ktovie, čo sa stane na budúci týždeň, a preto(spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová)