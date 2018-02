Washington zažil najväčšie zmeny počasia za 76 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. februára (TASR) – Hlavné mesto Spojených štátov zažilo v januári najväčšie výkyvy počasia za posledné desaťročia. Kým na Nový rok tam namerali mínus 10,5 stupňa Celzia, už o týždeň teploty vyskočili nad 15 stupňov. Upozornila na to odborníčka na atmosféru a editorka denníka Washington Post Angela Fritzová.napísala Fritzová.Najnižšia nameraná teplota bola mínus 13,3 stupňa Celzia a najvyššia 20 stupňov Celzia. Takéto výkyvy teplôt nezažil Washington v januári od roku 1942.Počas prvého januárového týždňa sa priemerné denné teploty pohybovali od mínus 9,4 do mínus 4,4 stupňa Celzia. V druhý januárový týždeň to v hlavnom meste USA vyzeralo ako na jar a ľudia chodili v krátkych rukávoch. Priemerné teploty sa vyšplhali až k 15 stupňom Celzia. O niekoľko dní však teploty opäť klesli pod nulu, ale v treťom týždni sa opäť vyšplhali na 14 stupňov. Posledný januárový týždeň sa začal s teplotami tesne nad nulou, pokračoval 11 stupňami a skončil sa teplotami tesne pod bodom mrazu.konštatovala Fritzová.Vedkyňa dodala, že január napokon skončil teplotne približne v priemere. To podľa nej dokazuje, že priemerné mesačné teploty sú pre popisovanie počasia zbytočné.Typické zimné počasie na východe Spojených štátov narušil klimatický fenomén La Niňa. Veľké výkyvy teplôt zasiahli štáty od Georgie na juhu a Iowy na západe až po Michigan na severe. V meste Savannah v Georgii zaznamenali v januári najpremenlivejšie počasie v histórii meraní.spolupracovníčka TASR Michaela H. Janotová