Washingtonský močiar sa Trumpovi vysúšať nedarí, myslia si Američania

Washington 13. mája (TASR) – Donald Trump vyhlasoval, že vysuší washingtonský močiar. Bol to jeden z jeho hlavných predvolebných sľubov. Väčšina Američanov sa však nazdáva, že zatiaľ sa mu v tom veľmi nedarí.uviedol Gallupov inštitút.Z prieskumu verejnej mienky vyplýva, že pokrok v zmene hlavného mesta vníma len 40 percent Američanov.Donald Trump počas predvolebnej kampane hovoril, že Washington je ako močiar - človek sa tam utopí v byrokracii, korupcii a v prebujnenej administratíve. Sľuboval, že ak sa stane prezidentom, tento močiar vysuší. Vo funkcii je momentálne tri a pol mesiaca.porovnal Gallup Trumpa s jeho predchodcom.Podľa inštitútu tento rozdiel vo veľkej miere vyplýva nielen z toho, ako ľudia vnímajú plnenie tohto konkrétneho sľubu, ale aj z celkového hodnotenia prezidenta. Kým prácu Obamu po 100 dňoch vo funkcii schvaľovalo 60 percent Američanov, v prípade Trumpa je to necelých 40 percent.Trump v úsilí zmeniť Washington zaviedol krátko po nástupe do funkcie päťročný zákaz pre bývalých vládnych úradníkov lobovať u súčasných vládnych zamestnancov. Do svojho kabinetu si tiež prizval ľudí z nepolitických kruhov, najmä podnikateľov neovplyvnených politikou a washingtonským prostredím.Niektorí z týchto členov vlády však zároveň čelia kritike z možného konfliktu záujmov. Kritici spomínajú napríklad ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona, ktorý bol pred príchodom do vlády riaditeľom ropnej a plynárenskej spoločnosti ExxonMobil, a svoje politické rozhodnutia tak teraz môže robiť s ohľadom na záujmy tohto priemyselného odvetvia.Trump tiež tri dni po nástupe do funkcie zmrazil akékoľvek prijímanie nových vládnych zamestnancov s cieľom odstrániť prebujnenosť administratívy. Neskôr Biely dom toto nariadenie upravil a konkretizoval. Nariadil aj preveriť hospodárenie jednotlivých vládnych agentúr a porovnanie výdavkov s dosiahnutými výsledkami.