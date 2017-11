WASZCYKOWSKI: Do krajiny nepustíme Ukrajincov s protipoľskými názormi

Šéf poľskej diplomacie Witold Waszcykowski Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 2. novembra (TASR) - Ukrajincom s "protipoľskými postojmi" obmedzia poľské úrady vstup do krajiny. S odvolaním sa na poľského ministra zahraničia Witolda Waszczykowského o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters.Minister dodal, že Poliaci odmietnu udeliť víza Ukrajincom s protipoľskými názormi alebo tým, ktorí znemožnia udržiavať chátrajúce poľské symboly na Ukrajine. Ako sa bude táto politika uplatňovať v praxi však nevysvetlil.Rezort poľskej diplomacie tak podľa svojho šéfa reaguje na neúctu preukazovanú na poľskom cintoríne v meste Ľvov na západe Ukrajiny, ktoré bolo ešte pred druhou svetovou vojnou súčasťou Poľska. Levie sochy umiestnené pri vstupe do cintorína nesúce štíty s poľskými nápismi boli podľa ministerstva zakryté debnami.povedal Waszczykowski v rozhovore pre štátnu televíziu TVP1.V Poľsku žije približne jeden a pol až dva milióny Ukrajincov, ktorí si odišli z Ukrajiny do Poľska hľadať prácu po povstaní na kyjevskom Majdane v roku 2014.