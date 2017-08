Watzke o neúčasti Dembélého: Nezostane to bez dôsledkov

Na archívnej snímke futbalista Dortmundu Ousmane Dembele (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dortmund 11. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ nemeckého futbalového klubu Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke uviedol, že správanie útočníka Ousmane Dembélého nezostane bez dôsledkov. Dvadsaťročný francúzsky reprezentant vynechal bez udania dôvodu štvrtkový tréning.Jeho neúčasť iba povzbudila špekulácie francúzskych médií, podľa ktorých je blízko k prestupu do FC Barcelona za 130 až 150 miliónov eur. Katalánsky klub má po rekordnom predaji Neymara do Paríža St. Germain za 222 miliónov eur dostatok finančných prostriedkov na zisk nových posíl. Dortmund už jednu ponuku odmietol.vyjadril sa Watzke. Pokiaľ by sa predsa len Borussia rozhodla predať Dembélého, výrazne by profitovala, keďže za jeho služby zaplatila vlani Rennes pätnásť miliónov eur.V piatok požiadal emailom o transfer iný cieľ FC Barcelona, ofenzívny stredopoliar FC Liverpool Philippe Coutinho. Učinil tak iba pár hodín po tom, ako anglický klub vyhlásil, že ho nepredá za žiadnu cenu. Informoval o tom web BBC.