Wawrinka postúpil cez Murrayho do finále Roland Garros

Muži - dvojhra - semifinále:



Stan Wawrinka (3-Švajč.) - Andy Murray (1-V.Brit.) 6:7 (6), 6:3, 5:7, 7:6 (3), 6:1

Paríž 9. júna (TASR) - Švajčiarsky tenista Stan Wawrinka je prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Tretí nasadený hráč zdolal v piatkovom semifinále svetovú jednotku Brita Andyho Murrayho po päťsetovej dráme 6:7 (6), 6:3, 5:7, 7:6 (3), 6:1 a odplatil mu prehru z rovnakej fázy vlaňajšieho turnaja na parížskej antuke. Duel trval 4:34 h. Vo finále čaká Wawrinku úspešnejší z druhého semifinále medzi štvrtým nasadeným Španielom Rafaelom Nadalom a šestkou podujatia Rakúšanom Dominicom Thiemom.Vyrovnaný súboj predznamenal už prvý set, ktorý trval 68 minút a rozhodol ho až tajbrejk. Wawrinka sa síce ako prvý dočkal brejku v ôsmej hre na 5:3, napokon ale doplatil na výrazne vyšší počet nevynútených chýb. Murray si trpezlivo počkal na svoje šance, v skrátenej hre odvrátil za stavu 5:6 setbal a tromi víťaznými loptičkami za sebou získal set na svoju stranu. Pre Wawrinku to znamenalo prvú stratu setu v priebehu turnaja.V druhom dejstve si obaja tenisti držali servis až do stavu 3:3, potom ale doľahla na Murrayho kríza. Škót dvakrát za sebou stratil podanie a záver setu mal jednoznačne v moci jeho súper, ktorý po výsledku 6:3 vyrovnal semifinálové skóre. Dominancia Wawrinku pokračovala aj na začiatku tretieho setu, ten pretavil sedem víťazných hier v sérii do sľubného náskoku 3:0. Murray ale zabojoval, vyrovnal na 4:4 a po ďalšom brejku v jedenástej hre otočil nepriaznivý vývoj na 7:5 vo svoj prospech.Psychologickú výhodu pred štvrtým setom držal v rukách Murray, ale Švajčiar ho v ňom ani raz nepustil k brejkbalu a keďže si takúto možnosť nevypracoval ani Wawrinka, vyrovnaná partia s bojom o každú loptičku sa zákonite prehupla do ďalšieho tajbrejku. V ňom od začiatku dominoval švajčiarsky zástupca, viedol 2:0, 4:2 i 6:3 a napokon premenil hneď prvý setbal. Rozhodujúci piaty set bol už jednoznačne v réžii Wawrinku, ktorému Murray už nedokázal plnohodnotne vzdorovať a napokon mu zobral jedinú hru až za stavu 0:5.Wawrinka tak znížil v bilancii vzájomných stretnutí s Murraym na 8:10 a vo veku 32 rokov a 75 dní sa stal najstarším finalistom na Roland Garros od ročníka 1973, keď v rozhodujúcom súboji neuspel 33-ročný Niki Pilič. V nedeľu bude môcť Švajčiar pridať do svojej zbierky štvrtý grandslamový titul a druhý v Paríži, na konte má zatiaľ víťazstvá na Australian Open 2014, Roland Garros 2015 a US Open 2016. Muraymu zostanú na konte tri tituly z grandslamu, na parížskej antuke na celkový triumf stále čaká. Vlani prehral vo finále s Novakom Djokovičom.povedal Wawrinka bezprostredne po postupe do svojho štvrtého grandslamového finále.