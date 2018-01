WCOCH: Bronz pre výber študentov z EUHL

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 4. januára 2018 (WBN/PR) - V ďalšom zápase Svetového pohára univerzitného hokeja (WCoCH) sa proti sebe postavili výbery z Európy a Ruska. Hra s vysokým nasadením napokon priniesla víťazstvo pre študentov z Ruska, naopak pre Európanov znamenala prehra konečné tretie miesto. Dnes odohrajú posledný vzájomný zápas ešte vysokoškoláci spoza oceánu a spomínaní Rusi, súčasne sa tieto celky stretnú zajtra i vo finále.EUHL select – SHL select 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)Góly a asistencie: 3. Szucs, 9. Březák (Knobloch, Kasala) – 30. Teterin (Perekhodyuk, Golev), 38. Golev (Korelin, Valiakhmetov), 46. Vasilev (Ivanov), 49. Abdurazakov (Velikanov)Vylúčení: 5:5 na dve minúty, navyše Kasanický (EUHL) 10 min za nešportové správanie, presilové hry: 0:0, oslabenia: 0:0, pomer striel: 27:32Rozhodovali: Vojtek, Ľ. Jakubec – A. Jakubec, KováčikEUHL select: Příhoda - Haščič, Čtvrtníček, Kasala, Tatár, Tarabik, Faschingbauer, Kandra, Šmida, Lopáček, Březák, Svozílek, Valder, Kasanický, Knobloch, Polívka, Novák, Alimov, Szucs, Slavíček, CívkaSHL select: Maslov – Peredriy, Yulskiy, Gorbachov, Vasilev, Chegrintcev, Valiakhmetov, Perekhodyuk, Teterin, Velikanov, Tarasov, Evchuk, Abdurazakov, Golev, Ivanov, Kuchukov, Korelin, Antoshkin, Plotichkin, KuznetsovOba celky naskočili do zápasu vo vysokom tempe, ktoré napokon sprevádzalo hru celých 60 minút. Hneď v 3. minúte sa vysokoškolákom z Európy podarilo dostať do vedenia, keď individuálnu šancu využil Szucs. Na druhej strane to bekhendom skúšal Antoshkin, Příhoda v bráne vtedy odštartoval sériu skutočne oku lahodiacich zákrokov. Práve jeho mužstvo si následne zahralo v početnej výhode a hoci sa mu v nej nepodarilo uspieť, v tlaku pokračovalo, až sa po vyhratom buly presadil presnou strelou Březák. Záver tretiny patril herne študentom z Ruska; poskytnuté im boli tri presilovky, 47 sekúnd dokonca hrali 5 na 3, no už spomínaný Příhoda pokračoval vo svojich skvelých zákrokoch.Prekonať ho skúšal na začiatku druhej časti Abdurazakov, no podarilo sa to až Teterinovi, keď sa presnou strelou postaral o kontaktný gól. Hra pokračovala zo strany na stranu, vysoké tempo predpovedalo víťazstvo pre tím s lepšou kondíciou. V 38. minúte Rusi udreli po druhý raz, naopak opäť nakloniť skóre na stranu EUHL výberu mohol Březák, keď pálil spoza obrancu.Hokej s vysokým nasadením pokračoval i v poslednej časti, zľava to na Příhodu skúšal Tarasov, napokon sa podarilo presadiť Vasilev, ktorý tak po prvý raz v zápase poslal ruský výber do vedenia. Z otočky to skúšal aj jeho spoluhráč Korelin, o ďalší presný zásah sa napokon postaral Abdurazakov, keď sa mu podarilo uspieť spred bránky. Ani pri tomto skóre 2:4 Európania zbrane neskladali, no na svojho súpera už boli prikrátki. Maslova sa im nepodarilo prekonať ani v závere, keď si zahrali powerplay počas presilovej hry. Víťazstvo ruského výberu tak znamenalo pre tento celok postup do finále, naopak študenti z Európy sa umiestnili na konečnom treťom mieste.