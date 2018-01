WCOCH: V úvodnom stretnutí turnaja mal prevahu výber z Ameriky

ACHA select – EUHL select 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

2. Koerner (Murphy), 8. Marrett (Sabato), 34. Klotz (Murphy), 39. Garst (Murphy, Koerner), 47. Murphy (Mederios) – 25. Valder (Brezák, Polívka)Vylúčení: 7:6 na dve minúty, presilové hry: 1:1, oslabenia: 0:0, pomer striel: 29:35Rozhodovali: Bryniarski, Wilk – Jakubec, NikiforTracy – Sala, Gartz, Horgas, Wurst, Murphy, Sabato, Marreth, Klotz, Hussey, Mederios, Esposito, Beck, Koerner, Harris, Lacorte, Rapp, McJimsey, Little, Johnson, GuerrieroOliva – Haščič, Čtvrtníček, Kasala, Tatár, Tarabik, Faschingbauer, Kandra, Šmida, Lopáček, Březák, Svozílek, Valder, Kasanický, Knobloch, Polívka, Novák, Alimov, Szucs, Slavíček, CívkaVysokoškoláci zo zámoria preukázali svoju odhodlanosť bojovať a víťaziť už od úvodu stretnutia, hneď v 2. minúte otvorili zásluhou Koernera gólové skóre. Na druhej strane pohrozili Březák s Novákom, ale na vyrovnanie to nestačilo, dokonca európskemu výberu nepomohla ani presilová hra. Naopak krátko po návrate vylúčeného hráča sa dostali dopredu opäť Američania a Marrett zakončením do odkrytej bránky zvýšil na 2:0. Na Olivu to skúšal i Klotz, tento raz už bol ale spomínaný gólman stopercentný.Do druhého dejstva naskočili Európania s väčším odhodlaním a snaha európskeho výberu sa pretavila až do kontaktného gólu; Březák vypálil od modrej, puk tečoval Valder. Šťastie však nestálo pri Kasalovi, ktorý po individuálnej šanci nastrelil iba konštrukciu bránky. Naopak Američania dokázali využiť svoje šance – na rozdiel dvoch gólov opäť odskočili zásluhou Klotza a krátko pred koncom sa od modrej presadil Garst.V úvode poslednej časti si Európania zahrali dve presilové hry, vyťažiť z nich ale nedokázali. Na druhej strane dali znova o sebe vedieť vysokoškoláci zo zámoria; Murphy sa dostal do brejku a po položení si Olivu na ľad zakončil popri pravej tyčke. Európania sa snažili svojho súpera ešte potrápiť, ale na Tracyeho recept nenašli.