WEBBY AWARDS: Prestížne ceny internetu získali Lady Gaga či Pokémon Go

New York 25. apríla (TASR) - Prestížne ceny Medzinárodnej akadémie digitálneho umenia a vied, Webby Award, získali tento rok Lagy Gaga, smartfónová hra Pokémon Go či pochod žien Women's March, ktorý sa uskutočnil na druhý deň po inaugurácii amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ocenený bol ako najlepšie webové hnutie roka, a to za využitie vplyvu internetu na vyvolanie spoločenského pohybu.Akadémia oznámila dnes laureátov 21. ročníka, ktorým slávnostne odovzdá ceny v New Yorku 16. mája.Lady Gaga získala dvojicu cien za svoju technologicky dokonalú poctu Davidovi Bowiemu na minuloročnom udeľovaní cien Grammy, ktorá vznikla v spolupráci so spoločnosťou Intel.Pokémon Go zvíťazila ako najlepšia hra po tom, ako sa vlani v lete stala hitom na smartfónoch.V kategórii webový umelec roka získala ocenenie speváčka a pesničkárka Solange, sestra Beyoncé, za mimoriadne využitie internetu ako prostriedku na propagáciu spoločenstva ľudí podobného zmýšľania, predovšetkým za webovú stránku Saint Heron, ktorá je oslavou kultúrnej rôznorodosti, evolúcie hudby a súčasne jedinečnou platformou spolupráce medzi umelcami.Ďalšími ocenenými sú napríklad videoklip Beyoncé Formation či televízny program Jimmy Kimmel Live!, ktorý získal komediálnu cenu Webby Award za pokračovanie nazvané Mean Tweets. Kimmel bol aj jedným z porotcov.Medzinárodná akadémia digitálnych umení a vied je nezávislý orgán zložený z viac ako tisícky technologických odborníkov z celého sveta. V ankete figurujú kategórie webových stránok, reklamných kampaní a médií alebo online film a video. Zastúpenie majú aj mobilné stránky a aplikácie. V každej kategórii sú vybraní dvaja víťazi. O jednom rozhoduje odborná porota a o druhom verejnosť v internetovom hlasovaní cez Facebook či Twitter.