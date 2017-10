Weber žiada Mayovú, aby odvolala Johnsona kvôli rokovaniam o brexite

Manfred Weber. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 3. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová by mala odvolať z funkcie ministra zahraničných vecí Borisa Johnsona, ak chce dosiahnuť pokrok v rokovaniach s EÚ o brexite, domnieva sa nemecký europoslanec a šéf skupiny ľudovcov v Európskom parlamente (EP) Manfred Weber. Uviedol to počas dnešnej rozpravy o stave rokovaní o brexite medzi Bruselom a Londýnom.Weber, ktorý je blízkym spojencom nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, po prejavoch hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera a predsedu Európskej komisie Jeana-Clauda Junckera v pléne EP upozornil, že "protirečivé vyhlásenia" niektorých členov vládneho kabinetu Theresy Mayovej, vrátane šéfa diplomacie Borisa Johnsona, sú prekážkou pre dosiahnutie vzájomnej dohody pri rokovaniach.citovala Webera agentúra Reuters. Ním vedená konzervatívna skupina európskych ľudovcov (EPP) je najväčšia a najvplyvnejšia politická frakcia v europarlamente.Politici, tak britskí ako aj európski, nemôžu ignorovať postoj europoslancov, lebo Európsky parlament musí dať konečný súhlas s akoukoľvek dohodou o brexite, ktorá sa zrodí v dôsledku rokovaní medzi Bruselom a Londýnom.zhodnotil situáciu Weber aj s odkazom na britského ministra pre brexit.Weber touto cestou vyzval britskú premiérku - ktorá na rozdiel od Johnsona viedla kampaň za zotrvanie Británie v EÚ -, aby sa v záujme dosiahnutia dohody o riadenom výstupe svojej krajiny z EÚ postavila protichodným názorom a politickým pozíciám Konzervatívnej strany.odkázal Weber do Londýna.Barnier aj Juncker europoslancov upozornili, že zatiaľ nebol dosiahnutý dostatočný pokrok v rokovaniach o brexite, aby sa vyjednávači Európskej únie a Spojeného kráľovstva mohli posunúť do ďalšej fázy rozhovorov.