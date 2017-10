Weilova strana je jasným víťazom krajinských volieb v Dolnom Sasku

Stúpenci Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) reagujú po prvých výsledkoch exit pollu v predčasných voľbách do regionálneho parlamentu - krajinského snemu (Landtagu) 15. októbra 2017 v Hannoveri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hannover 16. októbra (TASR) - Jednoznačným víťazom predčasných krajinských volieb v nemeckom Dolnom Sasku sa po spočítaní všetkých hlasov stala Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD). Stredopravá strana si pod vedením obľúbeného premiéra Stephana Weila zabezpečila 36,9 percenta hlasov, informovala v noci nadnes agentúra DPA.Kresťanskodemokratická únia (CDU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej skončila na druhom mieste so ziskom 33,6 percenta na svojom historickom minime.Tretím najsilnejším krajinským subjektom sa po spočítaní všetkých hlasov napokon stali Zelení so ziskom 8,7 percenta. Liberálov z FDP podporilo 7,5 percenta voličov. Do Krajinského snemu (Landtagu) v Hannoveri sa prvýkrát podľa očakávaní dostala aj Alternatíva pre Nemecko (AfD) so 6,2 percenta hlasov.Strana Ľavica neprekročila potrebné minimum a do parlamentu sa nedostala.SPD by v novom Krajinskom sneme mala mať 55 kresiel a Zelení 12, spoločne tak doterajšia červeno-zelená koalícia bude mať iba 67 zo 137 mandátov a bude musieť viesť rokovania o zostavení širšej koalície. CDU bude disponovať s 50 kreslami, FDP 11 a AFD deviatimi.O priazeň voličov sa v nedeľu uchádzalo 15 politických strán a 544 kandidátov.