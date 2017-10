Weinstein príde možno o členstvo v Americkej filmovej akadémie

Harvey Weinstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 12. októbra (TASR) - Americká filmová akadémia posúdi v sobotu na svojom mimoriadnom zasadaní možné vylúčenie renomovaného filmového producenta Harveyho Weinsteina zo svojich radov v súvislosti s podozreniami z opakovaného sexuálneho obťažovania žien.V podozreniach popísané Weinsteinovo konanie jeuvádza sa v dnes zverejnenom vyhlásení akadémie.Donedávna vplyvný a úspešný hollywoodsky producent je viac ako 20 rokov členom akadémie, jeho spoločnosťou produkované snímky získali celkove 81 prestížnych ocenení akadémie známych ako Oscar. V piatich prípadoch išlo o najcennejšiu kategóriu - najlepší film, práve v nej si za Zamilovaného Shakespeara prevzal cenu ako producent i samotný Weinstein.Na odobratie členstva v akadémii vyzvala americká ženská organizácia NOW.Už v stredu prišiel Weinstein o členstvo v britskej filmovej a televíznej akadémie BAFTA.Šok zo zverejnených podozrení vyjadrili aj organizátori Medzinárodného filmového festivalu v Cannes, na ktorom patril Weinstein medzi pravidelných hostí.Manželka Harveyho Weinsteina už skôr oznámila, že sa ho rozhodla opustiť. Dôvodom sú obvinenia zo sexuálneho obťažovania a z údajných útokov na ženy, ktorým Weinstein čelí od minulého týždňa.Georgina Chapmanová, módna návrhárka značky Marchesa, sa pre časopis People v utorok vyjadrila, že odhalenia jej zlomili srdce.Samotný producent reagoval vo vyhlásení, že chápe jej krok a chce urobiť maximum pre to, aby sa mohol vrátiť k rodine.Podľa oficiálne nepotvrdených informácií odcestoval do Európy, kde sa mieni podrobiť liečbe.Herečky Gwyneth Paltrowová a Angelina Jolieová vo svojich výpovediach uviedli, že v začiatkoch svojej kariéry boli aj ony vystavené Weinsteinovmu obťažovaniu. Výpovede hollywoodskych hviezd zverejnil denník The New York Times.Iba niekoľko hodín predtým noviny The New Yorker informovali, že Weinsteina obvinili zo znásilnenia tri ženy.Zo sexuálneho obťažovania obvinili producenta okrem iných žien aj herečky Ashley Juddová i Rose McGowanová. Weinstein im za ich ústretovosť sľuboval pomoc vo filmovej kariére.V nedeľu dostal Harvey Weinstein výpoveď z producentskej spoločnosti The Weinstein Company, ktorú spoluzakladal.