Weinsteina vylúčili z Akadémie filmových umení a vied kvôli obvineniam zo znásilnenia

NEW YORK 15. októbra (WebNoviny.sk) — Americká Akadémia filmových umení a vied, ktorá udeľuje Oscary, vylúčila zo svojich radov producenta Harveyho Weinsteina. K tomuto bezprecedentnému rozhodnutiu dospela v sobotu na svojom mimoriadnom zasadnutí.Stalo sa tak po sérii obvinení zo sexuálneho obťažovania a znásilnenia, ktoré proti nemu vzniesli početné herečky. Akadémia tak podľa vlastného vyjadrenia vysiela odkaz, že doba "úmyselného prehliadania a hanebnej spoluviny na útočnom sexuálnom správaní a obťažovaní na pracovisku v našom priemysle sa skončila", uviedla v krátkom stanovisku.Proti Weinsteinovi sa v súvislosti so sexuálnym obťažovaním vyslovilo takmer 30 žien vrátane herečiek Angeliny Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Cary Delevingne, Léy Seydoux či Kate Beckinsale.Tie prehovorili po tom, ako v magazíne The New Yorker vyšiel článok, v ktorom zazneli na adresu Weinsteina veľmi vážne obvinenia zo strany Asie Argento, Miry Sorvino či Rosanny Arquette.Okrem McGowen ho zo znásilnenia obvinili aj spomínaná Argento, Lucia Evans a jedna žena, ktorá si v spomínanom článku nepriala byť menovaná. Kriticky sa voči producentovi vyjadrilo už viacero osobností zo zábavného priemyslu.V súvislosti s obvineniami voči Weinsteinovi začala americká a britská polícia vyšetrovanie. Producenta už vylúčili aj zo spoločnosti The Weinstein Co., ktorú založil so svojím bratom, ako aj z Britskej akadémie filmových a televíznych umení. Samotný Weinstein obvinenia odmieta.