WEISS: Nadštandardné vzťahy Slovenska a Česka treba kultivovať

Na archívnej snímke Peter Weiss. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) – Špecifické nadštandardné vzťahy a priateľstvo medzi Slovenskom a Českom, dané kultúrnou a jazykovou blízkosťou či spoločne prežitou históriou treba kultivovať. Pre TASR to uviedol slovenský veľvyslanec v Česku Peter Weiss. Príležitosťou na to bude rok 2018, kedy si Slovenská republika a Česká republika pripomenú 25. výročie osamostatnenia slovenskej a českej štátnosti, 50. výročie Pražskej jari a 100. výročie vzniku Československej republiky a konca prvej svetovej vojny.Pri príležitosti osláv týchto dejinných udalostí sa uskutoční rad podujatí, podľa Weissa ich v priebehu budúceho roka bude vyše 50. V Novom roku (1.1.) bude slávnostné zasadnutie slovenskej vlády, na ktorom si pripomenie 25 rokov osamostatnenia sa Slovenska.spresnil veľvyslanec. Na týchto oslavách, v Prahe a v Martine, bude aj vojenská prehliadka. Plánovaná je aj veľká československá výstava, ktorá pripomenie predhistóriu vzniku Československej republiky, jej vznik a kto sa o to zaslúžil.podotkol Weiss.Pripravuje sa aj replika cesty prvého československého prezidenta Tomáša G. Masaryka do Topoľčianok, na ktorú pôjde slovenský i český prezident spoločne.priblížil veľvyslanec. Na veľtrhu v Brne nebude chýbať ani "slovenský deň" či ukážka spolupráce Slovenska a Česka v oblasti strojárenstva.podotkol Weiss. SR a ČR sú podľa neho dnes faktorom stability stredoeurópskeho regiónu, pretože nemajú medzi sebou konflikty, naopak, veľmi úzko navzájom spolupracujú. Budúci rok vníma aj ako príležitosť dať viacej slovenčiny do českej spoločnosti, a naopak, dať viacej češtiny na Slovensko.skonštatoval.