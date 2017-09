Weissov tím v kvalifikácii remizoval, asistent Kitka mal premiéru

Tréner gruzínskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Tbilisi 3. septembra (TASR) - Futbalisti Gruzínska privítali v sobotnom kvalifikačnom zápase o postup na MS 2018 Írsko a víťazstvo by hosťom zabezpečilo kontakt s vedúcim Srbskom v tabuľke D-skupiny. So zverencami Slováka Vladimíra Weissa však iba remizovali, jeho krajan a nový asistent Boris Kitka tak neutrpel prehru pri premiére na lavičke Gruzínska.Íri sa ujali vedenia už vo štvrtej minúte, ešte do konca polčasu vyrovnal Valeri Qazaišvili. "povedal Weiss na stránke akhalitaoba.ge. Zápas rozhodovala slovenská trojica Ivan Kružliak – Martin Balko, Tomáš Mókoš. V tabuľke D-skupiny vedie Srbsko s dvojbodovým náskokom pred Írskom, o ďalšom vývoji veľa napovie ich utorňajší vzájomný súboj v Dubline.V druhom zápase skupiny zvíťazil Wales nad Rakúskom 1:0, o víťazstve domácich rozhodol iba 17-ročný debutant Benjamin Woodburn. V 69. minúte prišiel ako striedajúci hráč na ihrisko a už o päť minút prekonal Heinza Lindnera v bránke hostí. Šťastný strelec po stretnutí pre domáce médiá povedal, že si tento večer navždy zapamätá a nebude ani spať. Jeho spoluhráč Gareth Bale okamžite zareagoval:Wales udržal víťazstvom krok s lídrami skupiny, za Srbskom zaostáva o štyri a za Írskom o dva body.