Wellens víťazom 6. etapy BinckBank Tour, Sagan doplatil na defekt

Slovenský cyklista Peter Sagan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Houffalize 12. augusta (TASR) - Belgický cyklista Tim Wellens z tímu Lotto-Soudal sa stal víťazom šiestej etapy pretekov BinckBank Tour. V najdlhšej 196,6 km merajúcej etape celých pretekov z mesta Riemst do Houffalize sa presadil po úspešnom úniku na Rue Bois de Moines, v závere bojoval o triumf s Holanďanom Tomom Dumoulinom, ktorý sa dostal na čelo celkového poradia. Slovák Peter Sagan doplatil približne 20 kilometrov pred cieľom na defekt prednej pneumatiky.Sagan mal na dosah pozíciu lídra celkového poradia, pred sobotňajšou etapou strácal len dve sekundy na vedúceho Larsa Booma. V úvode sa aj napriek náročným poveternostným podmienkam vytvoril silný šesťčlenný únik, v ktorom figuroval mimo iného Tony Martin (Kaťuša-Alpecin), Dylan Van Baarle (Cannondale-Drapac) či Alexis Gougeard (AG2R La Mondiale). Na pelotón si postupne vybudovali náskok viac ako piatich minút. Z pretekov medzi tým odstúpili viacerí cyklisti vrátane Marcela Kittela, ktorý výsledkovo na BinckBank Tour neoslnil.Pelotón začal s blížiacim sa cieľom postupne zrýchlovať, o tempo sa staral hlavne André Greipel. Neskôr prebrali taktovku jazdci tímu Lotto-NL Jumbo, ktorým sa darilo úspešne znižovať manko na čelo pretekov. Ku kľúčovým okamihom etapy prišlo približne 30 km pred cieľom, pelotónu sa spolu so Saganom podarilo zlikvidovať únik. Vytvorilo sa viacero skupiniek, slovenský cyklista sa držal na čele spolu s Timom Wellensom (Lotto-Soudal) a Tomom Dumoulinom (Sunweb). Sagan však dostal defekt na prednej pneumatike, čo zmarilo jeho snahu o jubilejné sté víťazstvo v profesionálnej kariére.Jeho následná snaha o návrat do boja o etapový triumf nepriniesla želaný efekt, v žiadnej zo skupiniek totiž nenašiel spolupracujúcich súperov. S blížiacim sa cieľom bolo jasné, že o víťazstvo sa rozhodne medzi dvojicou Wellens a Dumoulin. Belgičan sa napokon bez väčších problémov tešil z víťazstva v šiestej etape.