Wenger odmieta vo futbale pozíciu technického riaditeľa

Tréner Arsenalu Londýn Arsene Wenger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. mája (TASR) - Francúzsky tréner londýnskeho Arsenalu Arsene Wenger neverí na post technického riaditeľa vo futbalovom klube. Povedal to v utorok na tlačovej konferencii, referovala agentúra DPA.Wenger vedie ako hlavný tréner "" od roku 1996. Keďže sa ešte nerozhodlo, či bude v tejto funkcii v Arsenale pokračovať, svetové médiá už mnoho dní špekulujú o jeho budúcnosti. Jednou z takýchto medializovaných možností je na Emirates Stadium vznik pozície akéhosi "". Šesťdesiatsedemročný Wenger ale možnosť, že by zastával nejakú podobnú funkciu rezolútne aj s náležitým vysvetlením zmietol zo stola." A na otázku, či by bol ochotný riadiť mužstvo z akejsi pozície "", doplnil: "