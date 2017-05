Wenger sa dohodol s Arsenalom na novom dvojročnom kontrakte

Tréner Arsenalu Londýn Arsen Wenger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 31. mája (TASR) - Tréner Arsene Wenger predĺžil zmluvu s anglickým futbalovým klubom Arsenal Londýn o ďalšie dva roky. "Kanonieri" v stredu oznámili, že súhlasil s novým kontraktom a tak bude nasledujúca sezóna už jeho 22. v klube.Jeho súčasný kontrakt má vypršať v júni a tak sa už dlho špekulovalo o Wengerovej ďalšej budúcnosti.Arsenal vyhral cez víkend rekordný trinástykrát prestížny FA Cup, keď vo Wembley zdolal mestského rivala Chelsea 2:1. Arsenal je najčastejší držiteľ trofeje najstaršej futbalovej súťaže na svete, so súčasnými trinástimi primátmi sa odpútal od Manchestru United. To ešte viac upevnilo pozíciu Wengera, ktorý o podmienkach nového kontraktu vyjednával s funkcionármi údajne už v novembri minulého roka.Šesťdesiatsedemročný Wenger je koučom Arsenalu už od októbra 1996 a jeho zmluva mala vypršať po tejto sezóne, v ktorej sa londýnsky klub po piatom mieste v Premier League prvýkrát pod jeho vedením neprebojoval do Ligy majstrov. Na konte má tri ligové prvenstvá a sedem triumfov v Pohári FA.