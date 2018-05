Wenger sa rozlúči s Arsenalom bez trofeje: Som veľmi sklamaný

Na snímke futbalový tréner Arsene Wenger. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. mája (TASR) - Arsene Wenger prišiel o poslednú možnosť získať trofej s Arsenalom Londýn vo svojej záverečnej sezóne na pozícii trénera anglického futbalového klubu. "Gunners" prehrali vo štvrtkovej semifinálovej odvete Európskej ligy UEFA na pôde Atletica Madrid 0:1 a španielsky tím tak nastúpi vo finále proti francúzskemu Olympique Marseille.povedal podľa agentúry AP Wenger, pre ktorého bol zápas na madridskom štadióne Wanda Metropolitano s poradovým číslom 250 v európskych klubových súťažiach.Po remíze 1:1 v prvom zápase potrebovali hostia na postup minimálne raz skórovať, no počas celého duelu si vypracovali len málo príležitostí na skórovanie. Atletico bolo v podstate počas celého stretnutia aktívnejšie a jediný gól dal v nadstavenom čase prvého polčasu domáci Diego Costa. Zvnútra šestnástky po presnej prihrávke Antoinea Griezmanna prekonal brankára Davida Ospinu v bránke Arsenalu a potvrdil tak postup "Los Colchoneros".vyhlásil Costa.Štyridsaťosemročný argentínsky kouč Diego Simeone doviedol Atletico do štvrtého európskeho finále počas svojho šesťapolročného pôsobenia na lavičke madridského mužstva.uviedol Simeone, ktorý sledoval zápas z tribúny pre trest za svoje nevhodné správanie počas prvého semifinálového súboja.O trofej pre víťaza druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže zabojuje Atletico proti Marseille. Francúzi si zabezpečili postup cez Salzburg až gólom v 116. minúte, keď po rohovom kope Dimitriho Payeta skóroval striedajúci Rolando. Rohový kop sa však vôbec nemal zahrávať, pretože hráč hostí Zambo Andre-Frank vystrelil len do svojho spoluhráča a od neho sa lopta odrazila za čiaru, čo si ani jeden z rozhodcov nevšimol.povedal kapitán hostí Payet. Marseille postúpilo do finále európskeho pohára po 14 rokoch. Trofej získalo naposledy v sezóne 1992/93, keď vo finále Ligy majstrov zdolal AC Miláno.Rakúsky klub dvoma gólmi v druhom polčase vyrovnal skóre semifinálového dvojzápasu, no po presnom zásahu hostí v predĺžení sa tešili zverenci trénera Rudiho Garciu. Domáci stredopoliar Xaver Schlager neskrýval po zápase sklamanie.Finále je na programe 16. mája v Lyone, na víťaza EL čaká miestenka v skupinovej fáze Ligy majstrov 2018/19.