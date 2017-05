Wenger si siedmu medailu za FA Cup nechá, o budúcnosti nehovorí

Na snímke hráči Arsenalu Londýn oslavujú zisk Anglického pohára po víťazstve 2:1 vo finálovom zápase medzi Arsenal Londýn - Chelsea Londýn 27. mája 2017 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 28. mája (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn získali rekordný trinástykrát prestížny Pohár FA (FA Cup) po tom, ako v sobotňajšom finále vo Wembley zdolali mestského rivala Chelsea 2:1. Arsenal je najčastejší držiteľ trofeje najstaršej futbalovej súťaže na svete, so súčasnými trinástimi primátmi sa odpútal od Manchestru United.Jeho góly vo finále strelili Alexis Sanchez a Aaron Ramsey, medzi ne sa vklinil Diego Costa. "The Blues" doplatili na vylúčenie Victora Mosesa zo 68. minúty a nepridali do vitríny ďalšiu významnú trofej v skončenej sezóne, v ktorej ovládli dianie v Premier League.Francúzsky tréner "kanonierov Arsene Wenger zvyčajne venuje medailu za triumf v tejto súťaži niektorému z členov jeho realizačného tímu. Tentoraz si ju ale nechá, možno preto, že je jeho rekordná siedma.citovala trénera víťazov agentúra AP.Médiá zaujímalo, či to bol Wengerov posledný súboj na lavičke Arsenalu, ten ale povedal, že definitíva padne po zasadaní klubovej rady budúci utorok.uviedol 67-ročný kouč, ktorý "gunners" vedie už 21 rokov. Autor víťazného gólu Ramsey na túto tému podotkol:Arsenal v Premier League a v pohárovej Európe nedosiahol stanovené ciele. V LM vypadol siedmykrát za sebou v osemfinále, tú nasledujúcu ju hrať nebude, keďže si vybojoval len skupinu Európskej ligy UEFA 2017/18. V máji ale po zmene herného systému mužstvo vyhralo šesť posledných zápasov. Malo problémy so zranenými hráčmi, v sobotu sa po dlhom čase vrátil do hry nemecký stopér a kapitán Per Mertesacker.dodal Wenger.povedal belgický brankár "The Blues" Thibaut Courtois.