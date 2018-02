West Ham United angažuje Evru do konca sezóny

Francúzsky futbalista Patrice Evra v popredí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. februára (TASR) - Anglický futbalový klub West Ham United v stredu oficiálne dotiahne príchod francúzskeho obrancu Patrice Evru. Informoval o tom britský portál BBC.Tridsaťšesťročný Evra by mal u "kladivárov" pôsobiť do konca sezóny. Bývalý francúzsky reprezentant je bez zamestnávateľa od novembra minulého roka po tom, ako po vzájomnej dohode opustil Olympique Marseille. Predchádzal tomu incident, keď bývalý hráč Manchestru United kopol fanúšika vlastného klubu pred zápasom Európskej ligy UEFA 2017/18. UEFA mu následne vystavila dištanc v pohárovej Európe.Evra pôsobil v MUFC, odkiaľ v roku 2014 odišiel do Juventusu Turín. Do Marseille odišiel v januári 2017. Za United odohral 379 zápasov a získal s ním deväť trofejí, vrátane triumfov v Lige majstrov a Premier League. Anglickú ligu s "červenými diablami" vyhral až päťkrát.