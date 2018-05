West Ham United ukončil spoluprácu s trénerom Moyesom

David Moyes, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn 16. mája (TASR) - Vedenie anglického futbalového klubu West Ham United v stredu ukončilo spoluprácu s trénerom Davidom Moyesom. Meno nového kouča by malo byť známe v priebehu desiatich dní. Moyesovi nepomohlo ani to, že udržal "kladivárov" v Premier League a skončil s nimi na 13. mieste tabuľky.citovala agentúra AP spoluprezidenta West Hamu Davida Sullivana. Moyes prišiel do WHU vlani v novembri a mal platný kontrakt do konca sezóny.