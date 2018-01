West Ham získal na hosťovanie stredopoliara Joaa Maria z Interu

Joao Mario (v strede). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 26. januára (TASR) - Anglický futbalový klub West Ham United získal na hosťovanie do konca sezóny Joaa Maria z Interu Miláno.Dvadsaťpäťročný portugalský stredopoliar by mohol absolvovať debut v sobotňajšom zápase Pohár FA proti Wiganu. Mario prišiel do Interu zo Sportingu Lisabon v roku 2016 po tom, čo získal s reprezentáciou titul majstra Európy. V kádri talianskeho klubu sa však príliš nepresadil.West Ham momentálne sužuje maródka v strede poľa a útoku, trénerovi Davidovi Moyesovi chýbajú Marko Arnautovič, Manuel Lanzini, Michail Antonio, Andy Carroll a Diafra Sakho.