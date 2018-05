Whitmore: Stredná Európa by si mala dávať pozor na ruskú korupciu

Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. mája (TASR) - Stredná Európa sa podľa amerického experta na dianie v Rusku nemusí v súčasnosti báť ruských tankov, mala by sa však mať na pozore pred korupciou, ktorú sa Moskva snaží šíriť do sveta tak, ako sa v minulosti snažila šíriť komunizmus. Uviedol to Brian Whitmore z Centra pre analýzu európskej politiky (CEPA), donedávna tiež novinár pracujúci v Prahe pre Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).Kým na Ukrajine vedie Rusko vojnu skutočnými zbraňami, krajiny V4 podľa Whitmora stoja v prvej línii tzv. nekinetickej vojny, v ktorej Moskva používa iné než vojenské prostriedky.povedal Whitmore v rozhovore pre TASR, ktorý prebehol po skončení medzinárodnej bezpečnostnej konferencie GLOBSEC 2018.Whitmore vidí práve v takejto korupcii akýsi; ten podľa neho predstavuje hrozbu, ktorej sa treba najviac obávať.Moskva sa podľa analytika snaží exportovať do sveta kleptokratický a skorumpovaný režim Vladimira Putina, pričom práve stredná Európa stojí v tejto nekinetickej vojne v prvej línii. Rusko totiž dobre pozná toto územie a má tu ešte z minulosti svoje štruktúry, ktoré sú teraz aktívne v podnikateľskom priestore, kde si dokážu vytvoriť sféru vplyvu.povedal ďalej Whitmore. V prvej línii takéhoto boja sú podľa neho aj pobaltské krajiny, ktoré však k ruskej hrozbe majú trochu iný prístup a sú výrazne ostražitejšie i odolnejšie.uviedol ďalej Whitmore, podľa ktorého môže byť Estónsko pokojne vzorom i pre USA. Západ, hoci nie dokonalý, vníma tento analytik ako priestor fungujúci na princípoch právneho štátu, zatiaľ čo v Putinovom režime vidí kleptokraciu a skorumpovanosť.Slovenskú spoločnosť i v tejto súvislosti vyzdvihol za to, ako sa zachovala po februárovej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.skonštatoval.To, čo sa stalo v SR (vražda novinára), bolo podľa Whitmora symbolom toho, čo sa neustále deje v Rusku a ďalej na východe. A hoci k tomu bola potrebná tragédia, bolo podľa neho inšpiratívne vidieť, ako slovenský národ povstal a dal jasne najavo, že chce byť európsky, čo bol podľa neho i odkaz protestov na Slovensku.dodal Whitmore.