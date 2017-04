Na archívnej snímke zo 17. novembra 2017 je americká atronautka Peggy Whitsonová počas príprav na štart misie na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS na kozmodróme Bajkonur v Kazachstane. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. apríla (TASR) - Súčasná veliteľka Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), astronautka Peggy Whitsonová, vytvorila americký rekord v počte dní strávených vo vesmíre. Whitsonová súčasne drží rekord v počte výstupov ženy do voľného priestoru. Je aj prvou ženou, ktorá velila na ISS dvakrát.Whitsonová teraz prekonala rekord Jeffa Williamsa, ktorý strávil vo vesmíre celkovo 534 dní, informovala dnes spravodajská stanica BBC. Vo veku 57 rokov je Whitsonová tiež najstaršou ženou, ktorá letela do kozmu. Všeobecne sa očakáva, že jej dnes telefonicky zablahoželá aj americký prezident Donald Trump.Rodáčka zo štátu Iowa má doktorát z biochémie a pracovala pre NASA na viacerých popredných výskumných projektoch. V roku 1996 ju vybrali ako kandidátku na astronautku. Po prvý raz letela do kozmu v roku 2002 a v roku 2007 sa stala prvou veliteľkou ISS.Whitsonová sa vráti zo stanice na Zem v júni.