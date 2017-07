WHO: Cholera v Jemene zabila 1500 ľudí, nakazilo sa ďalších 250.000

Ľudia sú liečení v nemocnici na podozrenie na nákazu cholery v jemenskom meste Saná 15. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saná 2. júla (TASR) - Veľmi rýchlo sa šíriaca epidémia cholery v Jemene usmrtila od apríla tohto roka približne 1500 ľudí. Lekári odhadujú, že nakazených je ďalších 246.000 osôb. Oznámil to v sobotu na tlačovej konferencii v Saná predstaviteľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Jemene Nevio Zagaria.Jemen podľa neho zažíva druhú vlnu epidémie cholery za šesť mesiacov. Cholera sa vrátila v apríli. Počet prípadov cholery v Jeneme sa iba za posledné dva mesiace zvýšil desaťnásobne.Pred dvoma týždňami informovala WHO o 1300 úmrtiach v dôsledku cholery, zdravotníci v tom čase evidovali približne 200.000 nakazených.Približne štvrtina všetkých obetí sú deti, dodala WHO.K zastaveniu šírenia tejto infekčnej choroby neprispieva vojenský konflikt v krajine, ktorý sa zintenzívnil 26. marca 2015. Saudská Arábia a jej sunnitskí spojenci začali vtedy s náletmi proti miestnym húsíom.V Jemene, najchudobnejšej arabskej krajine, v súčasnosti takmer úplne nefunguje infraštruktúra a vyše polovica zdravotníckych zariadení. Obyvateľstvo trpí nedostatkom základných tovarov.