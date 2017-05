WHO: Ebola má v KDR štvrtú obeť, podozrivých prípadov je 37

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva/Goma 22. mája (TASR) - Na 37 sa zvýšil počet ľudí v Konžskej demokratickej republike, u ktorých je podozrenie na prítomnosť smrteľného vírusu ebola v organizme. Laboratórne testy to potvrdili naďalej len v dvoch z nich, v troch ďalších je to veľmi pravdepodobné. Okolo 400 ľudí zostáva naďalej na pozorovaní, pretože prišli do kontaktu s chorými.Prvých z občanov, ktorí prišli do kontaktu s prvou nakazenou osobou 22. apríla, po 21 dňoch už mohli prepustiť z karantény. Ani u jedného z nich sa ochorenie neprejavilo.Informoval o tom dnes hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Eugene Kabambi, ktorý potvrdil, že ochorenie si vyžiadalo v KDR štvrtú obeť.Ebola vyčíňala na území KDR od svojho objavenia v roku 1976 už sedemkrát. Predchádzajúca epidémia v tejto krajine si v roku 2014 vyžiadala 42 životov.Doteraz najvážnejšia epidémia eboly zasiahla v rokoch 2014 a 2015 západoafrické štáty Guinea, Libéria a Sierra Leone. Na následky infekcie vtedy zomrelo vyše 11.000 ľudí.