WHO: Na svete je možno účinná vakcína proti vírusu ebola

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 23. decembra (TASR) - V boji proti infekčnému ochoreniu ebola sa podarilo vyvinúťúčinnú vakcínu. Tvrdia to odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).V Kanade vyvinutá vakcína rVSV-ZEBOV bola vlani od 23. júna testovaná v Guinei. Z celkového počtu 5837 ľudí, ktorí boli zaočkovaní, nikto po desiatich dňoch neochorel na ebolu. Naopak, medzi nezaočkovanými sa vyskytlo 23 prípadov ochorenia.uviedla námestníčka generálnej riaditeľky WHO Marie-Paule Kienyová, spoluautorka štúdie zverejnenej v najnovšom čísle časopisu The Lancet, ktoré vychádza dnes.O účinnosti vakcíny je presvedčený aj americký profesor mikrobiológie a imunológie Thomas Geisbert.konštatuje Beisbert.Práva na výrobu potenciálneho lieku má americká spoločnosť Merck, ktorá by ho mohla uviesť na trh v roku 2018.Epidémia eboly prepukla v decembri 2013 práve v západoafrickej Guinei. Následne sa rozšírila do susedných krajín Sierra Leone a Libéria, ojedinelé prípady boli zaznamenané aj v Mali, Nigérii a Senegale.Podľa štatistík WHO sa v Libérii, Sierre Leone a Guinei od decembra 2013 ebolou nakazilo okolo 29.000 ľudí a približne 11.300 ich na toto ochorenie zomrelo. Mnohí odborníci však tvrdia, že počty obetí sú vyššie.Ebola je vysoko nákazlivá od momentu, keď pacienti majú príznaky, ako sú horúčka, bolesti, vracanie alebo hnačka. Choroba sa prenáša telesnými tekutinami.