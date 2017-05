WHO trpí nedostatkom peňazí, na cesty však míňa 200.000 dolárov ročne

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. mája (TASR) - Interné dokumenty, ktoré získala tlačová agentúra Associated Press (AP), ukazujú, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) bežne míňa na cestovanie okolo 200.000 dolárov ročne - oveľa viac, než vydeľuje na boj proti niektorým najväčším problémom vo verejnom zdravotníctve, vrátane AIDS, tuberkulózy a malárie.Táto zdravotnícka organizácia OSN, trpiaca nedostatkom financií, požiadala o peniaze, aby mohla riešiť zdravotné krízy po celom svete, ale zároveň zápasí s tým, aby dostala pod kontrolu svoje vlastné cestovné náklady.Šéfka WHO Margaret Chanová bola počas svojej nedávnej návštevy v Guinei ubytovaná v prezidentskom apartmáne hotela Palm Camayenne. Apartmán má v propagačných materiáloch cenu 900 eur za noc. WHO odmietla uviesť, kto zaplatil účet, a poznamenala, že šéfkine hotely niekedy platí hostiteľská krajina. Informovala o tom dnes agentúra AP.