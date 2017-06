WHO: V Európe sú tisíce seniorov predmetom násilia či zneužívania

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 15. júna (TASR) - V Európe je okolo päť percent starých ľudí nad 65 rokov a 15 percent osôb vo veku nad 75 rokov obeťou násilného správania. Uviedla to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pri príležitosti 12. Svetového dňa proti týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov.Belgické združenie Respect Seniors pri tejto príležitosti pripomenulo, že zlé zaobchádzanie so staršími ľuďmi má viacero podôb - psychické a fyzické týranie, finančné zanedbávanie či nedbanlivosť. Takýto prístup môže mať na seniorov rôzne dôsledky, od pocitov opustenosti, depresií až po samovraždy, vytváranie pocitov viny, strach a degradáciu zdravotného a psychického stavu.Podľa tlačovej agentúry Belga k týraniu, zanedbávaniu či zneužívaniu seniorov dochádza - či už úmyselne alebo neúmyselne - väčšinou v domácim prostredí. Deje sa tak v takmer troch štvrtinách zaznamenaných prípadov. V menšej miere je tento fenomén prítomný v inštitúciách, ako sú domovy dôchodcov, domovy s opatrovateľskou službou či nemocnice.Podľa prieskumu vykonaného združením Respect Seniors štatistiky za rok 2016 naznačili, že najviac postihnutá bola veková skupina seniorov nad 80 rokov (28 percent) a obeťami boli viac staršie ženy ako muži (65 percent). Aj podľa údajov francúzskeho združenia ALMA, na ktoré sa obracajú obete rôzneho násilia, sú obeťami týrania či zneužívania seniorov hlavne ženy (75 percent prípadov), ktoré sa nedokážu brániť alebo nevedia, ako na takéto prejavy reagovať.Páchateľmi násilných prejavov a zneužívania boli najmä rodinní príslušníci (60 percent prípadov) vrátane detí (37 percent). Podľa druhov zlého zaobchádzania so seniormi išlo hlavne o psychické týranie (32 percent) a finančné zneužívanie (21 percent).