WHO v snahe zabrániť šíreniu eboly spolupracuje s krajinami Afriky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 23. mája (TASR) - Svetová zdravotníctva organizácia (WHO) zjednocuje úsilie zabrániť šíreniu súčasnej epidémie eboly mimo Konžskej demokratickej republiky (KDR) s jej deviatimi susednými krajinami. Informuje o tom agentúra AP.Riaditeľ WHO pre Afriku Matshidiso Moeti uviedol, že tímy svetovej organizácie posúdia pripravenosť avrátane posilnenia kapacít, odbornej prípravy a mobilizácie zdrojov.Krajinami s najvyššou prioritou sú Stredoafrická republika a Konžská republika, ktoré sú blízko centra epidémie. V Konžskej republike napríklad WHO spolupracuje s miestnou vládou v záujmeaktívneho trhoviska na jeho strane rieky Kongo.Moeti na stredajšej schôdzke Svetového zdravotníckeho zhromaždenia povedal, že zmienených deväť krajínÚrady KDR potvrdili v utorok šesť nových prípadov eboly na východe krajiny. Dovedna sa ebola potvrdila už u 28 pacientov. U ďalších 21 je prítomnosť vírusu pravdepodobná a u dvoch na ňu existuje podozrenie. Ochoreniu pravdepodobne podľahlo už 27 ľudí, avšak vírus bol oficiálne potvrdený len u troch z nich.Spomedzi 28 potvrdených prípadov 14 zaznamenali vo vidieckej oblasti Iboko, desať v lokalite Bikoro a štyri vo štvrti Wangata vo viac ako miliónovom meste Mdandaka.