WHO zamerala Svetový deň darcov krvi na urgentné situácie

Ženeva 14. júna (TASR) - Na darovanie krvi v urgentných situáciách je v roku 2017 zameraná téma Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na 14. júna. Hostiteľskou krajinou Svetového dňa darcov krvi je v tomto roku Vietnam - prostredníctvom Národného ústavu pre hematológiu a transfúziu krvi v Hanoji. V tomto meste sú naplánované oficiálne oslavy Svetového dňa darcov krvi, informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) na svojej webovej stránke.WHO vysvetlila tému tohtoročného Svetového dňa darcov krvi skutočnosťou, že v uplynulom desaťročí v dôsledku prírodných katastrof - zemetrasení, záplavách, búrkach - bolo postihnutých 250 miliónov ľudí na svete.Z pohľadu poskytovania urgentnej pomoci vznikla osobitná situácia aj preto, lebo mnohé zariadenia na poskytovanie urgentnej pomoci boli zničené.Transfúzia krvi predstavuje v oblasti urgentnej zdravotnej starostlivosti zásadný prvok. V naliehavých situáciách - či už po prírodných katastrofách, alebo v prípade ozbrojených konfliktov - sa zvyšujú nároky na krv a jej darovanie. Preto WHO v roku 2017 kampaň orientovala na darovanie krvi v urgentných situáciách.Mottom kampane je otázka: "Čo môžete urobiť?" a následné posolstvo znie: "Darujte krv. Darujte krv teraz. Darujte krv často."WHO touto kampaňou podčiarkuje, že každý človek môže pomôcť iným v urgentných situáciách darovaním krvi. Kampaň zároveň upozorňuje, že je dôležité darovať krv pravidelne, aby zdravotnícke zariadenia mali dostatočnú rezervu krvi pre urgentné situácie, vysvetlila WHO.Všade na svete ľudia potrebujú krv a krvné deriváty. Cieľom WHO je, aby sa do roku 2020 vo všetkých krajinách sveta dosiahlo 100-percentné bezpríspevkové darcovstvo krvi.Od roku 2004 sa na koordinovaní Svetového dňa darcov krvi okrem WHO podieľa aj Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná transfúziologická spoločnosť a Medzinárodná federácia organizácií darcov krvi. Tieto partnerské organizácie každoročne vyberú hostiteľskú krajinu, ktorá sa stáva centrom osláv.Dobrovoľné darcovstvo krvi je nevyhnutný prostriedok, ktorým sa predchádza jej nedostatku v nemocniciach a ďalších zdravotníckych zariadeniach. Zároveň dáva 14. jún možnosť poukázať na dôležitosť darcovstva krvi, nadovšetko sa však tento deň má stať príležitosťou na poďakovanie bezpríspevkovým darcom krvi a na vzdanie úcty.Ministri zdravotníctva v máji 2005 na svojom Svetovom zdravotníckom zhromaždení jednomyseľne vyhlásili podporu bezpríspevkovému darcovstvu krvi. Následne schválili rezolúciu WHA58.13, v ktorej sa stanovilo, že Svetový deň darcov krvi sa bude každý rok sláviť 14. júna. Tento dátum vybrali na počesť Karla Landsteinera pôvodom z Rakúska a spája sa s dňom jeho narodenia.Biológ a lekár Karl Landsteiner (14. jún 1868 - 26.jún 1943), nositeľ Nobelovej ceny za medicínu z roku 1930, po absolvovaní Lekárskej fakulty Viedenskej univerzity pracoval v oblasti biochemického výskumu. Pôsobil aj ako patológ, získal mnohé poznatky o imunológii a skúmal krv pri jej transfúzii zo zvieraťa na iné zviera.V roku 1909 objavil krvný systém A, B, 0 a AB. Práve za prácu na krvných skupinách získal Nobelovu cenu. V roku 1940 v spolupráci s Alexandrom Wienerom identifikoval Rh faktor.Prvý Svetový deň darcov krvi zorganizovali 14. júna 2004 v Johannesburgu pracovníci juhoafrickej Národnej transfúznej služby. Už vtedy sa tento deň pripomínal v 80 krajinách sveta.Na Slovensku sa pri rôznych príležitostiach organizujú ďalšie rôzne odbery krvi, ktoré majú v názve "kvapku krvi" - napríklad Študentská kvapka krvi v spojitosti s Medzinárodným dňom študentstva, Valentínska kvapka krvi v súvislosti s Dňom sv. Valentína; v Košiciach zase poznajú Primátorskú kvapku krvi, ktorú organizujú okolo Dňa mesta Košice.