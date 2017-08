William a Harry vzdali poctu charitatívnej činnosti princeznej Diany

Princovia William a Harry odchádzajú po tom, čo si v záhrade Kensingtonského paláca uctili svoju zosnulú mamu, princeznú Dianu. Londýn, 30. augusta 2017 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. augusta (TASR) - Britskí princovia William a Harry vzdali dnes v pamätnej záhrade Kensingtonského paláca v Londýne poctu svojej matke princeznej Diane. Stalo sa tak v predvečer Dianinej tragickej smrti 31. augusta 1997.William, jeho manželka Kate a Harry sa v rozkvitnutej záhrade venovanej Diane stretli napriek dažďu so zástupcami charitatívnych organizácií, ktoré zosnulá princezná podporovala, informovala agentúra AP.Dianini synovia sa zaviazali, že budú v matkinej charitatívnej činnosti pokračovať a počas dnešnej návštevy záhrady absolvovali množstvo podnetných rozhovorov so zástupcami viacerých dobročinných spolkov.Princezná Diana zahynula spoločne so svojím posledným partnerom Dodim al Fayedom 31. augusta 1997 po tom, ako ich auto havarovalo v parížskom tuneli. Vyšetrovanie z roku 2008 odhalilo, že príčinou smrti páru bola hrubá nedbanlivosť ich podnapitého šoféra Henriho Paula a tiež konanie paparazzov, ktorí ich počas celej jazdy prenasledovali.