Wim Wenders nakrúca dokument o pápežovi Františkovi

Pápež František udeľuje požehnanie Mestu a svetu (Urbi et orbi) z hlavného balkóna Baziliky Sv. Petra vo Vatikáne 16. apríla 2017.

Vatikán 19. mája (TASR) - Z iniciatívy Svätej stolice nakrúca renomovaný nemecký režisér Wim Wenders dokumentárny film o pápežovi Františkovi s názvom "Pope Francis: A Man Of His Word". Termín premiéry tejto snímky zatiaľ nestanovili.Rodák z Düsseldorfu, ktorého popri hraných filmoch ako napríklad Paríž, Texas ocenený Zlatou palmou na MFF v Cannes alebo Nebo nad Berlínom, preslávili aj dokumentárne snímky vrátane snímky Buena Vista Social Club. Je laureátom značného počtu festivalových a iných cien, a to nielen nemeckých, ale aj britských, francúzskych či talianskych.povedal Wim Wenders, ktorý vďaka ústretovosti Vatikánu absolvoval s 80-ročným pontifikom niekoľko dlhých rozhovorov. Pápež František hovorí v pripravovanom filme o svojich obľúbených témach vrátane ekologickej zodpovednosti, migrácie, konzumu a sociálnej spravodlivosti.