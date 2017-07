Wimbledon 2017: Rybáriková postúpila ako prvá Slovenka do semifinále

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková. Foto: TASR/AP Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková. Foto: TASR/AP

There's one place left in the ladies' semi-finals. Will it be Magdalena Rybarikova or CoCo Vandeweghe?The match resumes...#Wimbledon pic.twitter.com/nj3nfYgXAS — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2017

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) - CoCo Vandewegheová (24-USA) 6:3, 6:3

Wimbledon 11. júla (TASR) - Magdaléna Rybáriková sa ako prvá slovenská tenistka v histórii prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo štvrťfinále si na tráve All England Clubu poradila s nasadenou dvadsaťštvorkou Američankou CoCo Vandewegheovou hladko 6:3, 6:3. V dueli o postup do finále nastúpi vo štvrtok proti turnajovej štrnástke Španielke Garbine Muguruzovej Blancovej, s ktorou má vyrovnanú bilanciu 2:2. Na trávnatom povrchu ju však v roku 2015 v Birminghame zdolala hladko v dvoch setoch.Rybáriková napodobnila Miloslava Mečířa, ktorý v roku 1988 ešte za éry ČSSR doposiaľ ako jediný Slovák postúpil medzi elitné singlové wimbledonské kvarteto. Dominika Cibulková bola vlani i v roku 2011 vo štvrťfinále rovnako ako Daniela Hantuchová v roku 2002. Rybáriková má už istú prémiu 550.000 libier pred zdanením a 780 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho onlajn vydaní sa posunula už na 33. miesto. Jej kariérnym maximom je zatiaľ 31. priečka.Rybárikovej vyšiel úvod zápasu s Vandewegheovou, keď hneď v úvodnom geme prelomila podanie Američanky a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0. Vandewegheová mala veľké problémy s variabilnou hrou a bekhendovým slajzom Slovenky. Kopila nevynútené chyby a jej frustrácia sa s pribúdajúcimi minútami stupňovala. Za stavu 5:3 Rybáriková aj vďaka skvelému lobu opäť zobrala Američanke servis a prvý set sa stal jej korisťou.Na začiatku druhého dejstva Vandewegheová pridala na agresivite a Rybárikovú po prvý raz brejkla. Zverenka trénera Petra Hubera však bleskovo kontrovala a otočila na 2:1. Za stavu 2:2 sa nad wimbledonským dvorcom číslo rozpršalo a empajrová rozhodkyňa zápas prerušila. Po vyše trojhodinovej prestávke sa so súhlasom oboch tenistiek zápas dohrával na centri pod zatiahnutou strechou. V dohrávke dominovala Rybáriková. Po dvoch dvojchybách Američanky odskočila súperke na 4:2 a aj tretí vzájomný zápas s Vandewegheovou dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:2 nepremenila tri mečbaly, no v deviatom geme využila pri vlastnom servise v poradí štvrtú možnosť.Rybáriková si vylepšila tohtoročnú singlovú bilanciu na tráve už na 18:1. Bývalá finalistka wibledonskej juniorky v júni triumfovala na turnajoch ITF v Ilkley aj v Surbitone… Na podujatí WTA v Nottinghame postúpila až do semifinále, kde podľahla Britke Johanne Kontovej. Ešte v marci bola Rybáriková pritom až na 453. priečke počítačového poradia a za sebou mala operácie pravého kolena i ľavej ruky.