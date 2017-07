WIMBLEDON: Cibulková postúpila po trojsetovej dráme do 2. kola dvojhry

Na snímke slovenská tenistka Dominika Cibulková v zápase s Nemkou Andreou Petkovičovou v 1. kole grandslamového turnaja v londýnskom Wimbledone v pondelok 3. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke slovenská tenistka Dominika Cibulková v zápase s Nemkou Andreou Petkovičovou v 1. kole grandslamového turnaja v londýnskom Wimbledone v pondelok 3. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Dominika CIBULKOVÁ (8-SR) - Andrea Petkovičová (Nem.) 6:3, 3:6, 9:7

Wimbledon 3. júla (TASR) - Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vlaňajšia štvrťfinalistka si v úvodnom kole ako nasadená osmička poradila s Nemkou Andreou Petkovičovou po trojsetovej bitke 6:3, 3:6, 9:7. Na tráve All England prerušila štvorzápasovú sériu prehier s rodáčkou z bosnianskej Tuzly. Jej ďalšou súperkou bude v stredu Američanka Jennifer Bradyová.Cibulkovej nevyšiel úvod zápasu s Petkovičovou, keď v druhom geme stratila podanie a Nemka si po potvrdení brejku vybudovala náskok 3:0. Slovenská jednotka však v ďalších minútach ovládla dianie na dvorci, získala šesť hier za sebou a tým aj prvý set. Cibulková sa postupne dostala do správneho rytmu, zlepšila returny. Začiatok druhého dejstva opäť patril Petkovičovej, ktorá sa po dvoch brejkoch ujala vedenia 4:1. Cibulková síce následne znížila na 3:4, no záver patril Nemke.V treťom sete Slovenka trikrát nevyužila výhodu brejku. Za stavu 4:4 však čistou hrou prelomila podanie Petkovičovej a pri vlastnom servise mala následne k dispozícii tri mečbaly. Nemka ich však odvrátila a vyrovnala na 5:5. Za stavu 6:5 nevyužila Cibulková ani štvrtý mečbal, no v dramatickej koncovke vďaka väčšej agresivite napokon slávila úspech. Za stavu 8:7 premenila šiesty mečbal a upravila vzájomnú bilanciu s Petkovičovou na 2:4.