Wimbledon: Čilič prvým finalistom mužskej dvojhry

Chorvátsky tenista Marin Čilič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wimbledon 14. júla (TASR) - Chorvátsky tenista Marin Čilič sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry grandslamového turnaja vo Wimbledone. V semifinále zdolal ako siedmy nasadený hráč Američana Sama Querreyho v štyroch setoch 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3) a 7:5. Pre Chorváta to bude premiérové finále vo Wimbledone. Pred ním sa podaril takýto kúsok len jeho krajanovi Goranovi Ivaniševičovi, ktorý v roku 2001 celý turnaj vyhral.Od úvodu sa hralo vo vysokom nasadení, hra mala rýchly spád a obaja tenisti si držali svoje podanie. O osude prvého setu musel rozhodnúť tajbrejk. V ňom začal lepšie Čilič, ale Querrey urobil v rozhodujúcej fáze menší počet nevynútených chýb. Američan napokon využil druhý setbal a prvý set získal vo svojom prospech 7:6 (6).Aj druhé dejstvo prinieslo vyrovnaný priebeh, dôležitým momentom však bola siedma hra, v ktorej sa Chorvátovi podarilo prvýkrát v zápase získať podanie súpera. Dvadsiatyštvrtý hráč turnaja v tejto fáze upustil zo svojej koncentrácie, zbytočne chyboval a druhý set prehral 4:6.V nasledujúcom priebehu sa Querrey trápil hlavne so svojím podaním, ale ideálny výkon nepodával ani Čilič. Druhýkrát v zápase sa napokon o víťazovi setu muselo rozhodnúť v skrátenej hre. V nej Chorvát eliminoval silné zbrane súpera a po výsledku 7:6 (3) sa ujal vedenia v semifinále.Querreymu vyšiel vstup do štvrtého setu, v tretej hre sa mu podarilo prelomiť Čiličove podanie. Siedmy nasadený Chorvát však ničil súpera priamymi bodmi z podania a víťaznými údermi. Čiličovi sa podarilo za stavu 2:4 získať tri gemy za sebou a dostal sa do psychologickej výhody. Tú napokon zužitkoval, keď vyhral štvrtý set 7:5 a premiérovo si vo Wimbledone zahrá finále.Marin Čilič (7-Chor.) - Sam Querrey (24-USA) 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3), 7:5