Wimbledon: Federer je oddýchnutý a sebaistý: Skvelé veci sa stávajú

Švajčiarsky tenista Roger Federer Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wimbledon 13. júla (TASR) - Andy Murray, Rafael Nadal aj Novak Djokovič sa už rozlúčili s tretím tenisovým grandslamovým turnajom sezóny. Z niekdajšej veľkej štvorky, ktorá dlhé roky dominovala mužskému okruhu, zostal vo Wimbledone v hre už len jej najstarší a rebríčkovo najnižšie postavený člen.Tridsaťpäťročný Roger Federer prešiel do semifinále bez straty jediného setu. Pochybnosti nepripustil ani v stredajšom štvrťfinále, v ktorom zdolal Miloša Raoniča 6:4, 6:2, 7:6 (4). Najmä druhé dejstvo bolo z jeho strany takmer dokonalé, stratil iba dve loptičky po vlastnom podaní, popri jedinej nevynútenej chybe zahral trinásť víťazných úderov, niektoré priam exhibičné. Raonič zabojoval v treťom sete, neprišiel o servis a v tajbrejku viedol 3:0. Federer však okamžite zmazal manko a hneď prvým mečbalom postúpil do semifinále proti Tomášovi Berdychovi.vyhlásil na oficiálnej stránke podujatia Švajčiar, ktorého delia dve víťazstvá od ôsmeho wimbledonského a devätnásteho grandslamového titulu. Po triumfoch na Australian Open, v Indian Wells či Miami sa rozhodol vynechať antukové obdobie vrátane Roland Garros a sústredil sa na trávnatú časť sezóny. Proti Raoničovi tak nastúpil fyzicky oveľa zdatnejší tenista než vo vlaňajšom semifinále, v ktorom Kanaďan vyradil Švajčiara v piatich setoch.Federer už jednu wimbledonskú odplatu vybavil, teraz naňho čaká možnosť ďalšej. Tá sa datuje až do štvrťfinále ročníka 2010, keď prehral s Berdychom a prišiel o sériu siedmich finálových účastí v All England Clube. Čech následne prekonal aj Djokoviča a dokráčal do svojho zatiaľ jediného grandslamového finále, kde podľahol Nadalovi. Tento rok sa poradie jeho zvučných prekážok obrátilo, Djokoviča už má za sebou, hoci prácu mu výrazne uľahčili zdravotné problémy Srba.Pravý lakeť ho kvári už rok a pol a všetko vyvrcholilo stredajším odstúpením za stavu 6:7 (2), 0:2. Hrozí mu operácia a priznal, že bude musieť zvážiť dlhšiu pauzu od tenisu. Federerovi prospel oddych počas antukových turnajov. "" povedal tridsiatnik, pre ktorého by to bola prvá sústavná absencia na okruhu. V minulej dekáde patril stabilne k najlepším hráčom. Prvý zo šiestich titulov na Australian Open získal v roku 2008, od Wimbledonu 2015 po Roland Garros 2016 triumfoval na štyroch turnajoch veľkej štvorky za sebou. Odvtedy však čaká na celkové grandslamové víťazstvo.Ani jeho rovesník Murray nebol pri päťsetovej prehre s Američanom Samom Querreym 6:3, 4:6, 7:6 (4), 1:6, 1:6 v stopercentnej fyzickej pohode.uviedol Brit.Querrey narazí na Chorváta Marina Čiliča, ktorý si poradil s Gillesom Mullerom z Luxemburska 3:6, 7:6 (6), 7:5, 5:7, 6:1.vyhlásil Čilič. Muller naňho nestačil v rozhodujúcom dejstve po tom, ako vyradil Nadala v dráme predchádzajúceho kola.dodal Luxemburčan na adresu semifinalistov dvojhry mužov.