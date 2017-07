Wimbledon: Gombos prehral pri grandslamovej premiére so Seppim

Slovenský tenista Norbert Gombos prehral v 1. kole dvojhry vo Wimbledone prehral so skúseným Talianom Andreasom Seppim 2:6, 6:3, 2:6, 1:6. Wimbledon, 3. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - 1. kolo:



Andreas Seppi (Tal.) - Norbert GOMBOS (SR) 6:2, 3:6, 6:2, 6:1



Wimbledon 3. júla (TASR) - Slovenskému tenistovi Norbertovi Gombosovi nevyšla premiéra v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji. V 1. kole dvojhry vo Wimbledone prehral so skúseným Talianom Andreasom Seppim 2:6, 6:3, 2:6, 1:6.Jediným slovenským želiezkom v mužskom singli na tráve All England Clubu tak zostal Martin Kližan, ktorého v utorok čaká nasadená dvojka Srb Novak Djokovič.V prvom sete držal Gombos so Seppim krok do stavu 2:2. Druhé dejstvo bolo v réžii slovenského daviscupového reprezentanta, v ďalšom priebehu zápasu však dominoval Seppi.