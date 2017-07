Wimbledon: Muguruzová: Na zápas som nastúpila s čistou hlavou

Španielka Garbine Muguruzová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP





ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Garbine Muguruzová Blancová (14-Šp.) - Svetlana Kuznecovová (7-Rus.) 6:3, 6:4





Wimbledon 11. júla (TASR) - Španielska tenistka Garbine Muguruzová Blancová sa stala prvou semifinalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Finalistka z roku 2015 si vo štvrťfinále ako nasadená štrnástka poradila so sedmičkou "pavúka" Ruskou Svetlanou Kuznecovovou 6:3, 6:4. Jej semifinálovou súperkou bude vo štvrtok víťazka súboja medzi Slovenkou Magdalénou Rybárikovou a Američankou CoCo Vandewegheovou.Muguruzovej Blancovej vyšiel úvod zápasu s Kuznecovovou, keď za stavu 2:1 prelomila podanie súperky a výhodu brejku pretavila v zisk prvého setu. Vlaňajšia víťazka Roland Garros v Paríži hrala rýchlo, agresívne a trpezlivo, robila minimum nevynútených chýb, jej údery mali správnu dĺžku. V druhom dejstve Kuznecovová pridala na agresivite, no v piatom geme stratila servis a Muguruzová Blancová už dotiahla zápas do úspešného konca.povedala rodáčka Z Venezuely v prvom pozápasovom interview.