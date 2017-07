WIMBLEDON: Nadal nerozmýšľa nad postom jednotky: Som šťastný ako hrám

Španielsky tenista Rafael Nadal odvracia úder Američanovi Donaldovi Youngovi v 2. kole grandslamového tenisového turnaja Wimbledon v Londýne 5. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. júla (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal predvádza na grandslamovom turnaji vo Wimbledone dobré výkony, no nerozmýšľa nad, či by sa opäť mohol vrátiť na post svetovej jednotky rebríčka ATP. Pre 31-ročného Španiela je momentálne prvoradá radosť z predvádzanej hry.Desaťnásobnému víťazovi Roland Garros patrí v rebríčku druhá pozícia so stratou viac ako dvetisíc bodov na lídra Brita Andyho Murrayho. Prioritou však pre Nadala aj naďalej zostávajú výsledky na kurte ako pohľad na rebríček. "" uviedol španielsky tenista.Nadal má vo Wimbledone na dosah prvú štvrťfinálovú účasť od roku 2011, v druhom kole postúpil cez nenasadeného Američana Donalda Younga hladko v troch setoch 6:4, 6:2, 7:5. "T" citovala agentúra DPA Nadala.