WIMBLEDON: Plíšková po prehre s Rybárikovou: Magda hrala veľmi múdro

Češka Karolína Plíšková vracia loptičku Slovenke Magdaléne Rybárikovej v zápase 2. kole grandslamového tenisového turnaja Wimbledon v Londýne 6. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wimbledon 7. júla (TASR) - Mnohí odborníci na čele s tenisovou legendou Martinou Navratilovou ju pasovali sa najväčšiu favoritku Wimbledonu. Češka Karolína Plíšková však skončila na tráve All England Clubu už v 2. kole na rakete Slovenky Magdalény Rybárikovej. Vlaňajšia finalistka US Open napriek prehre ešte má šancu stať sa prvýkrát svetovou jednotkou, ak Nemka Angelique Kerberová nepostúpi do finále a Rumunka Simona Halepová neuhrá semifinále.Plíšková by sa však na ženský trón radšej dostala vlastnými silami.povedala zverenka trénera Davida Kotyzu pre server idnes.cz. Proti Rybárikovej viedla 6:3, 3:2 a v druhom sete mala brejk k dobru, zápas sa jej však vymkol z rúk.dodala svetová trojka.