Wimbledon: Querrey prvým semifinalistom mužskej dvojhry

Wimbledon 12. júla (TASR) - Americký tenista Sam Querrey sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V stredajšom štvrťfinále zdolal domáceho a najvyššie nasadeného hráča podujatia Andyho Murrayho 3:6, 6:4, 6:7 (4), 6:1, 6:1.Pre dvadsaťdeväťročného Američana je to rekordný postup na grandslamových turnajoch, doteraz bol najvyššie práve na Wimbledone vo štvrťfinále (2016, 2017). V dueli o postup do finále nastúpi proti úspešnému z dvojice Gilles Müller z Luxemburska a Marin Čilič z Chorvátska.Murray odštartoval dobre, už v druhom geme zobral svojmu súperovi servis a výhodu dotiahol do víťazného setu. V druhom mal tiež namierené za víťazstvom, v siedmej hre za stavu 3:3 súpera brejkol, no následne sám stratil dvakrát svoje podanie a set prehral 4:6. V úvode ďalšieho opäť vzal súperovi podanie, no za stavu 5:4 mu to Querrey odplatil. Duel dospel do tajbrejku, v ktorom mal domáci favorit k dispozícii päť setbalov a štvrtý z nich aj využil. Ani to však Američana nerozhodilo a v nasledujúcom sete zmietol svojho súpera 6:1. V rozhodujúcom piatom dejstve viedol Querrey, ktorý počas celého zápasu ťažil z prvého podania a predviedol až 27 es, už 3:0. Murray potom dokázal znížiť, no Američan ho v ďalšej hre po nádhernej záverečnej výmene znova brejkol a podával na postup do semifinále. Šancu vyradiť obhajcu titulu si už nenechal vziať a ako prvý Američan po ôsmich rokoch postúpil do semifinále Wimbledonu.