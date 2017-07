Wimbledon: Rybáriková o Martičovej: Hrá lepšie ako mnohé top hráčky

Chorvátska tenistka Petra Martičová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wimbledon 9. júla (TASR) - Po nepríjemných zraneniach sa v priebehu pár mesiacov dokázali vrátiť do elitnej svetovej stovky, teraz budú bojovať o postup do wimbledonského štvrťfinále. Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková s Chorvátkou Petrou Martičovou v pondelok o 12.30 h otvoria program na trávnatom dvorci číslo 18.Rybáriková má na bočný kurt príjemné spomienky, v sobotu na ňom dovolila Ukrajinke Lesii Curenkovej uhrať iba tri gemy a po prvý raz postúpila v All England Clube do osemfinále. Zverenka Petra Hubera bola v marci až na 453. priečke svetového rebríčka a za sebou mala operácie pravého kolena i ľavej ruky. Vďaka zisku titulov v Gifu i Fukuoke a spanilej jazde na tráve však môže byť po skončení Wimbledonu v najlepšej päťdesiatke. V júni triumfovala na turnajoch ITF v Ilkley aj v Surbitone, na podujatí WTA v Nottinghame postúpila až do semifinále. V onlajn vydaní rebríčka sa posunula už na 63. miesto.Aj Martičová zažila krušné chvíle. Pre zranenie chrbta nútene pauzovala deväť mesiacov a hrozil jej dokonca koniec kariéry. V rebríčku klesla až na 659. miesto, po postupe z kvalifikácie do osemfinále Roland Garros i Wimbledonu však poskočila na 88. priečku.povedala Martičová pre chorvátsku televíziu HRT.Obe hráčky sa dlho poznajú z WTA Tour, vo vzájomnom zápase sa však ešte nestretli. "uviedla pre TASR Rybáriková, ktorá v 2. kole senzačne vyradila tretiu nasadenú Češku Karolínu Plíškovú.Martičová mala v osemfinále Roland Garros na lopate svetovú štvorku Ukrajinku Jelinu Svitolinovú, v treťom sete však nevyužila vedenie 5:2: