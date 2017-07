WIMBLEDON: Rybáriková postúpila do štvrťfinále dvojhry

Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - osemfinále:

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) - Petra Martičová (Chor.) 6:4, 2:6, 6:3

Wimbledon 10. júla (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone a dosiahla životný úspech. V osemfinále si na tráve All England Clubu poradila s chorvátskou kvalifikantkou Petrou Martičovou 6:4, 2:6, 6:3. V dueli o postup do semifinále nastúpi v utorok proti víťazke súboja medzi Dánkou Caroline Wozniackou a Američankou CoCo Vandewegheovou.Osemfinálové stretnutie dvoch tenistiek, ktoré hrajú podobným štýlom, začala lepšie Martičová. Hneď v úvodnom geme prelomila podanie Rybárikovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0. Chorvátka tlačila Slovenku z forhendu, účinne využívala stopbaly. Rybáriková si však postupne zvykla na hru súperky, posielala jej loptičky do bekhendu, ktorý je Martičovou slabinou a karta sa začala obracať. Vo štvrtom geme nevyužila Rybáriková dva brejkbaly, v šiestom geme ďalšie tri, no od stavu 2:4 získala štyri hry v rade a prvý set sa stal jej korisťou.Aj na začiatku druhého dejstva viedla Martičová 2:0. Rybáriková síce bleskovo vyrovnala na 2:2, no Chorvátka potom získala štyri gemy za sebou a vynútila si tretí set. Rybáriková sa v tejto fáze zápasu trápila na podaní, robila priveľa nevynútených chýb. Pred rozhodujúcim dejstvom sa však dokázala skoncentrovať. Za stavu 2:0 síce nepotvrdila brejk, no v šiestom geme opäť prelomila podanie Martičovej, v ďalšej hre otočila z 15:40 a zápas už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenila pri vlastnom servise hneď prvý mečbal. Vo Wimbledone má už istú prémiu 275.000 libier pred zdanením a 430 bodov do svetového rebríčka WTA. V jeho onlajn vydaní sa posunula do elitnej päťdesiatky na 48. miesto.Ešte v marci bola až na 453. priečke počítačového poradia a za sebou mala operácie pravého kolena i ľavej ruky. Rybáriková si vylepšila tohtoročnú singlovú bilanciu na tráve na 17:1. Bývalá finalistka wibledonskej juniorky v júni triumfovala na turnajoch ITF v Ilkley aj v Surbitone. Na podujatí WTA v Nottinghame postúpila až do semifinále, kde podľahla Britke Johanne Kontovej.