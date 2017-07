WIMBLEDON: Rybáriková vyradila Plíškovú a postúpila do 3. kola dvojhry

Slovenka Magdaléna Rybáriková vracia loptičku Češke Karolíne Plíškovej v zápase 2. kole grandslamového tenisového turnaja Wimbledon v Londýne 6. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Češka Karolína Plíšková vracia loptičku Slovenke Magdaléne Rybárikovej v zápase 2. kole grandslamového tenisového turnaja Wimbledon v Londýne 6. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 2. kolo:



Magdaléna RYBÁRIKOVÁ (SR) - Karolína Plíšková (3-ČR) 3:6, 6:4, 6:2



Wimbledon 6. júla (TASR) - Slovenská tenistka Magdaléna Rybáriková sa prebojovala už do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V 2. kole na trávnatom centri All England Clubu po výbornom výkone vyradila nasadenú trojku Češku Karolínu Plíškovú 3:6, 6:4, 6:2. Rybáriková predviedla pestrý technický tenis. Nízkymi čopmi a častou zmenou rytmu zaskočila jednu z favoritiek na celkový triumf a získala najcennejší skalp v tomto roku. Vo Wimbledone vyrovnala svoje singlové maximum z roku 2015, v dueli o postup do osemfinále nastúpi v sobotu proti Ukrajinke Lesii Curenkovej.Rybáriková musela tuho bojovať hneď o prvý gem pri vlastnom servise. Aj vďaka odvážnej hre na sieti odvrátila sériu brejkbalov a po siedmich zhodách napokon vyrovnala na 1:1. Plíšková si naďalej suverénne vyhrávala svoje servisy. Za stavu 4:3 sa aj s pomocou pásky dostala k ďalšiemu brejkbalu a ten už premenila. Zisk prvého setu následne spečatila čistou hrou. V druhom dejstve Plíšková za stavu 2:2 prelomila podanie Rybáriková. Slovenka však bleskovo kontrovala rebrejkom a v koncovke setu slávila úspech, keď v desiatom geme profitovala zo štyroch nevynútených chýb Plíškovej.V treťom sete Rybáriková za stavu 1:1 odvrátila dva brejkbaly, v ďalšom geme zobrala Plíškovej podanie a ujala sa vedenia 3:1. Následne síce stratila servis, no v šiestom geme opäť Češku brejkla a zápas už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:2 premenila po víťaznom bekhendovom obhodení hneď prvý mečbal. Pre Rybárikovú je trávnatá časť sezóny mimoriadne úspešná. Zverenka trénera Petra Hubera triumfovala na turnajoch ITF v Ilkley aj v Surbitone a vo svetovom rebríčku WTA sa vrátila do elitnej svetovej stovky. Na turnaji WTA v Nottinghame postúpila slovenská dvojka až do semifinále.Rybáriková mala z triumfu nad Plíškovou obrovskú radosť. "" uviedla Rybáriková v prvom pozápasovom interview.