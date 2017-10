Winklaar triumfoval na EVLS, s úspechmi aj Slováci

Na snímke slovenská reprezentantka vo fitnes Olívia Pohánková. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

EVLS Showdown 2017:



muži:



kulturistika:



open: 1. R. Winklaar, 2. W. Bonac, 3. D. Jackson, 4. N. De Asha, 5. L. Osladil (SR), 6. Klančir



do 212 libier: 1. R. Correira, 2. S. Benthin, 3. R. Rockel, 4. P. Chukwu, 5. Kolevski, 6. M. Canadillas, 7. T. TABAČIAR (SR)



ženy:



bikiny fitness: 1. M. Gnarrová, 2. J. Kuznecovová, 3. B. Martinezová, ... 5. Olívia POHÁNKOVÁ, ... 12. Sabína PLEVÁKOVÁ (obe SR)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 2. októbra (TASR) - Holandský kulturista Roelly Winklaar zvíťazil v najsledovanejšej kategórii Open na podujatí EVLS Prague Showdown. Triumfom si zabezpečil účasť na Mr. Olympia 2018. Na prestížnom fitnes festivale v Prahe sa darilo aj viacerým súťažiacim zo Slovenska.Podujatie odštartovalo prezentáciou amatérskych súťažiacich, ktorí neskôr zápolili o cenné kovy. V amatérskych kategóriách kulturistiky mužov, men's physique a bikiny fitness boli v hre aj tri Pro karty, o ktoré súťažilo viac ako 400 účastníkov. V najsledovanejšej Open kategórii súťažili kulturistickí profesionáli, z ktorých najviac zaujal rozhodcov Roelly Winklaar, ktorý triumfoval pred obhajcom vlaňajšieho prvenstva Wiliamom Bonacom. Tretie miesto obsadil legendárny Dexter Jackson.Slovensko malo zastúpenie v čoraz prestížnejšej kategórii do 212 libier (96 kg), v ktorej Žilinčan Tomáš Tabačiar obsadil na svojej druhej profesionálnej súťaži 7. miesto. V profi časti pražského podujatia sa predstavili aj Slovenky v kategórii bikiny fitness. Najlepší výsledok v podobe 5. miesta dosiahla Olívia Pohánková, na 12. priečke skončila Sabína Pleváková.Slovenskí kulturisti a fitnesky dosiahli pekné umiestnenia najmä v amatérskej časti - EVLS Prague Amateur. S prvenstvami sa z Prahy vrátili Michal Križánek (kulturistika mužov nad 100 kg), Patrik Štiglic (klasická kult. do 180 cm), Patrik Valach (kult. juniorov open), Michaela Pavleová (fitnes žien do 163 cm), Zuzana Kardošová (bikiny fitnes žien do 160 cm) a Karin Kolesárová (bikiny fitnes junioriek).