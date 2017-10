Wizz Air zamestná ďalšie stovky ľudí, nábory bude robiť vo vyše 25 krajinách Európy i za jej hranicami

BRATISLAVA 2. októbra (WebNoviny.sk) - Najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air, ktorá pôsobí aj na Slovensku, plánuje v budúcom roku vytvoriť takmer tisíctristo nových priamych pracovných pozícií. Súvisí to s príchodom úplne nových lietadiel Airbus A320 a A321 do flotily aerolínií.

Štyristo náborových stretnutí

Ako spoločnosť informovala, nové lietadlá nadviažu na dodávku jedenástich Airbusov dodaných už v tomto roku a rozšíria počet jej zamestnancov na vyše štyritisíc päťsto do konca budúceho roka. Wizz Air chce zdvojnásobiť svoju flotilu na viac ako stošesťdesiat lietadiel do konca roka 2024.Spoločnosť zorganizuje odteraz do konca roka 2018 štyristo náborových stretnutí vo vyše dvadsiatich piatich krajinách Európy i za jej hranicami. Ide o najväčšiu náborovú kampaň aerolínií od ich vzniku."Očakávame minimálne zdvojnásobenie našej flotily do roku 2024, ktoré prináša množstvo príležitostí pre našich súčasných i budúcich zamestnancov," povedal riaditeľ letovej prevádzky Wizz Air József Ujhelyi. "Chystáme sa rozšíriť náš tím o viac ako tisíctristo nových pracovných pozícií vzhľadom na ďalší rast spoločnosti," dodal.

Ryanair musel rušiť lety

Záujem o pilotov v poslednom čase rastie. Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair ponúkla pilotom na londýnskom letisku Stansted a na letiskách v Dubline, Frankfurte a Berlíne zvýšenie ročného platu o desaťtisíc eur. Rast platov je nad rámec odmeny v sume dvanásťtisíc eur, ktorú firma navrhla výmenou za pomoc pri zmiernení nedostatku pilotov.Odmenu pilotom firma ponúkla výmenou za odpracovanie desať dní navyše s cieľom nahradiť nedostatok personálu, ktorý donútil Ryanair, aby minulý týždeň ohlásil zrušenie dvetisíc letov počas septembra a októbra. Zrušenie letov stojí firmu približne 25 mil. eur.Wizz Air v súčasnosti prevádzkuje flotilu 85 Airbusov A320 a A321, ktoré zabezpečujú vyše päťsto leteckých spojení z 28 základní spoločnosti a spájajú 142 destinácií v 43 krajinách. Aerolínie majú približne tritisíctristo zamestnancov, sú kótované na Londýnskej burze. Na Slocensku majú základňu v Košiciach a pravidelné linky prevádzkujú aj z Bratislavy a Popradu - Tatier.