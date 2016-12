Wlodarczyková a Van Niekerk Atlétmi roka 2016 podľa Track&Field News

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 31. decembra (TASR) - Juhoafrický bežec na 400 m Wayde Van Niekerk a poľská kladivárka Anita Wlodarczyková sa stali Atlétmi roka 2016 podľa prestížneho odborného magazínu Track and Field News.Obaja získali na letných OH v Riu de Janeiro zlaté medaily vo svetových rekordoch.