WNBA: Connecticut Sun zvíťazili nad Dallas Wings

New York 24. augusta (TASR) - Basketbalistky Connecticut Sun zvíťazili v noci na štvrtok v stretnutí zámorskej WNBA nad Dallasom Wings 93:87. Výhry si pripísali aj tímy Atlanta Dream a New York Liberty.Atlanta Dream - Seattle Storm 89:83, Connecticut Sun - Dallas Wings 93:87, Indiana Fever - New York Liberty 50:71